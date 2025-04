361magazine.com - Al concerto di Enrico Ruggeri, un uomo e un artista libero

Leggi su 361magazine.com

Roba d’altri tempi. C’è questa espressione gergale, di uso comune, atta a indicare qualcosa che è indubbiamente ascrivibile a un passato cui guardare con ammirazione, forse anche con nostalgia e rimpianto. Uno lo dice, roba d’altri tempi, e quasi gli verrebbe voglia di esserci ancora, in quegli altri tempi, a prescindere se in effetti negli altri tempi in questione una roba del genere ci sia realmente stata, e non piuttosto ci faccia riferimento con una qualche avvedutezza, e a prescindere dal fatto che in quegli altri tempi si stesse realmente meglio di quanto non si stia oggi. Con la nostalgia, del resto, funziona così, uno ci guarda, volendo ci si rifugia, ma è in realtà quasi sempre una proiezione fatta da un presente nel quale ci ritrova coi piedi ben piantati a terra. Poi ci sono occasioni, e quella di cui vado a parlarvi è indubbiamente una di quelle, nelle quali ti viene da dire “roba d’altri tempi” senza un minimo di rimpianto, anzi, con la consapevolezza di essere in quella parte di oggi più interessante, i riferimenti al passato quelli giusti, mai nostalgici, mai lacrimosi, semmai spavaldi e densi di consapevolezza.