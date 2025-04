Dalla salute al clima, Generali Partner del Paese sulle grandi sfide

Leggi su Iltempo.it

ROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato oggi a Roma l'evento “delcontemporanee:&Welfare e CatNat&te Change”, alla presenza di Istituzioni,, media e Rete distributiva, oltre al top management della Country Italia. Un impegno, quello della prima Compagnia assicurativa in Italia che ha registrato una raccolta premi record al 2024 pari a 32,1 miliardi di euro, per dare risposte concrete alle principalicontemporanee, contribuire alla crescita economica delin ottica diship virtuosa pubblico-privato ed essere al fianco di famiglie, imprese, Reti e comunità. All'evento sono state presentate le linee di sviluppo del piano triennale diCountrty Italia in coerenza con la strategia di Gruppo “Lifetime27: Driving Excellence”.