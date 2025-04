Calciomercato.it - Tonali cambia il volto della Juve: tre contropartite per l’affare da 90 milioni

Lantus a caccia del quarto posto Champions, lasciapassare per i grandi colpi sul mercato: in cima ai desideri di Giuntoli resta l’ex centrocampista del MilanCon Tudor in panchina è ripartita la corsa Championsntus, attesa domenica all’Olimpico da uno scontro cruciale per il quarto posto contro la lanciatissima Roma di Ranieri.Sandro(LaPresse) – Calciomercato.itMalgrado il supportoproprietà e John Elkann, l’accesso alla massima competizione europea è basilare per il progetto sportivo e per pianificare senza particolari paletti finanziari il prossimo mercato estivo. La qualificazione in Champions League diventa fondamentale per attirare campioni e avere inoltre la possibilità di trattenere alcuni giocatori già in rosa, come ad esempio Conceicao. I discorsi sono già attivati da tempo con il Porto, ma senza gli introiti derivanti dalla coppa dalle ‘grandi orecchie’ sarà complicato sborsare i 30clausola.