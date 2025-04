Quotidiano.net - Chi è Mark Samson, l’ex di Ilaria Sula: gli studi in architettura, il lavoro in un fast-food

Roma, 2 aprile 2025 – "L’ho incontrato lunedì scorso, era sorridente, mi ha salutato, non ho notato nulla di particolare”. Il giorno dopo la notizia di un femminicidio i commenti di chi conosceva il presunto killer si assomigliano: nessuno se lo sarebbe aspettato. Se fosse stato così, del resto, se qualcuno – vittima in primis – avesse percepito il rischio, forse non saremmo qui a parlarne. “Sono rimasto colpito, è una cosa bruttissima e triste – dice il dentista che lavora in una palazzina di via Homs a Roma, accanto all’appartamento dove abita, il ragazzo accusato di aver ucciso la 22enne ternana–. E' un ragazzo gentile, educato che viveva qui con i genitori mai una parola fuori posto. Non avrei mai immaginato una cosa del genere”. L’uomo parla dei: “Una famiglia seria, lavoratrice, con i piedi per terra”.