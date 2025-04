Cultweb.it - Iceberg in Antartide si scioglie e mostra un tesoro: ecco di cosa si tratta

Quelli bravi la chiamano serendipità, ovvero una casualità che si rivela fonte di preziose rivelazioni. Il 13 gennaio 2025, un gigantesco, denominato A-84, si è staccato dalla piattaforma George VI in, liberando un’area di fondale marino di circa 540 chilometri quadrati. Per la prima volta, gli scienziati hanno potuto esplorare questa regione, rimasta celata sotto strati di ghiaccio per secoli. La sorpresa è stata enorme: il fondale, invece di essere un deserto sterile, pullula di vita, ospitando coralli, spugne, polpi, ragni di mare e molte altre forme di vita adattatesi a condizioni estreme.Il team di ricerca, a bordo della nave R/V Falkor (too) dell’Istituto Schmidt, ha approfittato di questa rara opportunità per condurre un’indagine interdisciplinare su geologia, oceanografia e biologia della zona.