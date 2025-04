Libia il video del bambino che cammina da solo nel deserto del Sahara | Dov’è la morale dell’Europa?

Leggi su Open.online

Unche vaga da, scalzo, tra le dune neldel, da qualche parte trae Ciad. È ciò che si vede nelpubblicato oggi da Mediterranea e diffuso nei giorni scorsi da Refugees in Lybia. Secondo la testimonianza di chi lo ha trovato, il piccolo, apparentemente di 4 o 5 anni, è stato tratto in salvo e consegnato alla polizia libica di Kufra. «Non era protetto tra le mura di casa, né tra le braccia di un genitore. Ma da, in mezzo al. Ilin questonon ha commesso alcun crimine», denuncia l’organizzazione non governativa. Non è chiaro cosa sia accaduto ai suoi genitori. «Potrebbero essere crollati esausti dietro di lui, disidratati, oppure cacciati o scomparsi durante gli ultimi rastrellamenti di massa ed espulsioni di neri africani da parte delle milizie in– continua il post sui social -.