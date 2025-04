Donnapop.it - Elena D’Amario ha un nuovo fidanzato bellissimo: ecco chi è l’amore della giudice di Amici

Leggi su Donnapop.it

, la celebre danzatrice e attualedel Serale di, sembra aver trovato un. La notizia arriva direttamente dal magazine Diva e Donna, che ha immortalato la ballerina in compagnia di un misterioso uomo moro. Sebbene l’identità delcompagno non sia stata svelata, la rivista sembra non avere dubbi sulla naturarelazione, indicando che trae il suo‘cavaliere’ ci sarebbe una storia d’amore in corso.Questa potrebbe essere la fine del capitolo con l’attore Massimiliano Caiazzo, noto per il suo ruolo in Mare fuori, con cuiaveva avuto una relazione., che ha sempre tenuto la sua vita privata piuttosto discreta, sembra finalmente serena, sia nella sfera sentimentale che professionale, con il suo ruolo diche la vede protagonista indiscussa nel talent show di Maria De Filippi.