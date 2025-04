Tg24.sky.it - Sanità, la denuncia di Francesca Mannocchi: "Ho la sclerosi multipla, mesi per un esame"

“È così che si demoliscono le democrazie”. La giornalistahato le difficoltà che gli utenti del Servizio Sanitario nazionale sono costretti ad affrontare, tra infinite liste d'attesa e appuntamenti a chilometri di distanza. Affetta daha raccontato, in un lungo post sui social, di essere stata costretta a prenotare una visita privatamente nel Lazio, dopo che il ReCup le aveva proposto un appuntamento adistanza, e in un'altra provincia. “Ogni seidevo fare la mia terapia di Ocrelizumab per la. E ogni seidevo ripetere una lunga serie di analisi e la risonanza magnetica per vedere se questa stronza di malattia è ferma oppure no. Dunque, siccome pago le tasse e vivo in un Paese in cui le cure sono garantite a tutti per Costituzione, mi avvalgo dei mezzi a disposizione della me-cittadina e chiamo il Cup della mia Regione per avere un appuntamento, la cui spesa dovrebbe essere coperta dallo Stato", ha scritto la giornalista.