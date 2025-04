Amica.it - Jackie Chan e Ralph Macchio, i maestri riuniti in “Karate Kid: Legends”: il trailer

(askanews) – Arriverà nelle sale italiane dal 5 giugno Karate Kid: Legends, il nuovo film Sony Pictures, diretto da Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), che riunisce gli iconicidi arti marziali di una delle franchise cinematografiche più amate di sempre,, in una storia completamente nuova. Il nuovoè stato svelato al CinemaCon di Las Vegas.Quando il prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) si trasferisce a New York con la madre, trova conforto in una nuova amicizia con una compagna di classe e suo padre. La sua serenità tuttavia dura poco: un campione di karate locale lo prende di mira e, spinto dal desiderio di difendersi, Li intraprende un viaggio per partecipare a un’importante competizione. Guidato dal suo insegnante di kung fu, Mr.