Davidemaggio.it - The Couple al posto del GF (anche su Mediaset Extra)

Ilary Blasi ha ironizzato con Alfonso Signorini, invitandolo a liberarle il camerino. The– Una Vittoria per Due, in effetti, prende ildel Grande Fratello in tutto,in TV, dove sarà spalmato un po’ ovunque proprio come il reality che dopo sei mesi ha proclamato vincitrice Jessica Morlacchi.The, diretta no-stop suIl nuovo reality-game di Canale 5, con i concorrenti reclusi nella Casa – riadattata – del GF, prenderà il via in prima serata lunedì prossimo, 7 aprile. Dal giorno successivo, l’avventura delle otto coppie ‘contaminerà’ la programmazione quotidiana del Biscione, a cominciare dacon la diretta no-stop tutti i giorni (su sito e appInfinity) dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva. Finestre livesu La5 intorno alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.