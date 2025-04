Strage Moby Prince a Livorno sindaco Salvetti | A noi preme che tutta la commissione d’inchiesta lavori nella stessa direzione

Leggi su Corrieretoscano.it

in audizione in terzaparlamentarea Roma con ilLucae con tutto il Consiglio Comunale presieduto da Pietro Caruso, con tutti i capigruppo consiliari di.Audizione a pochi giorni dalla commemorazione di una tragedia che il 10 aprile 1991 costò la vita di 140 persone a bordo del traghettoin rada a, diretto a Olbia. Un solo superstite, componente dell’equipaggio.Audizione die Consiglio Comunale diche segue quella dei procuratori della Repubblica di Firenze Filippo Spiezia e diMaurizio Agnello. All’indomani della quale Chiara Tenerini, Forza Italia, deputata di Cecina, componente terzaparlamentare, ha dichiarato: “I punti fermi non ce li facciamo scardinare da nessuno e da questi partiamo”.