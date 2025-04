Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Valditara

Leggi su Lopinionista.it

GiuseppeROMA – Si svolgerà oggi, 2 aprile, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare le docenti vincitrici del concorso cosiddetto “Pnrr 1”, impossibilitate a frequentare i corsi di abilitazione all’insegnamento perché in congedo di maternità (Manes – Misto-Min.Ling.); sulle problematiche relative alle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, operative dall’anno scolastico 2026/2027, con particolare riferimento all’adozione dei libri di testo (Grippo – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a promuovere un proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, anche alla luce dell’esperienza del liceo tecnologico sperimentale nella Val Polcevera in provincia di Genova (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).