Maestri del gusto, Pepe premiato dalla premier Meloni a Palazzo Chigi

E' un momento d'oro per Franco, ambasciatore della pizza made in Caserta in Italia e nel mondo. Dopo il Leone d'Oro al Merito, il maestro pizzaiolo di Caiazzo ha ricevuto il prestigioso premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana".Il premioUn riconoscimento simbolico ma non solo.