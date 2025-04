Salernotoday.it - Crisi Salernitana, il ds Valentini punta su Breda: "L'uomo giusto per salvarci"

Leggi su Salernotoday.it

Il ds granata, Marco, alza il pollice: "è l'per". Poi indica un percorso: sette partite - in realtà potrebbero servirne nove, se i granata dovessero rimandare tutto ai playout - per difendere la categoria. "Questa città non può retrocedere", dice il ds. In una.