Anteprima24.it - Ercolano in marcia per la legalità, in migliaia tra gli ex fortini dei clan per dire ‘no’ alla criminalità

Tempo di lettura: 3 minutisi prepara a vivere un momento di straordinaria partecipazione civica con la “della”, in programma giovedì 3 aprile alle ore 10,00, organizzata con l’Istituto Giulio Rodinòtto da Velio Scarano. L’evento vedrà la partecipazione didi cittadini, scuole, associazioni, parrocchie e istituzioni, uniti nel testimoniare il percorso di rinascita e affermazione dei valori di giustizia eche la città ha intrapreso nel corso degli ultimi anni.?Faremo un enorme corteo, con partenza da piazza Pugliano e arrivo al Parco del Miglio d’Oro, passando per Corso Resina, che attraverserà le strade un tempo segnate dpresenza deicamorristici, trasformate oggi in simboli di speranza e rinnovamento. Laddove sorgevano iimpenetrabili dellaorganizzata, ora risuoneranno le voci e i sorrisi dei nostri giovani; nei luoghi dove si vendeva droga o si commissionavano omicidi adesso abbiamo piantato semi di amore e solidarietà.