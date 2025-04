Lanazione.it - Stupro di gruppo a Siena: giovane condannato a 9 anni

Leggi su Lanazione.it

, 2 aprile 2025 – Il Tribunale diha, in primo grado, a 9di reclusione per violenza sessuale die lesioni Alessandro Cappiello, uno dei giovani coinvolti nel presunto caso disu una 21enne avvenuto anel maggio 2021. Per la stessa vicenda giudiziari sono già stati condannati a 6con rito abbreviato il calciatore Manolo Portanova e lo zio Alessio Langella. Cappiello aveva scelto di essere giudicato con rito ordinario. La Procura aveva chiesto per Cappiello una condanna a 6e 4 mesi. I giudici hanno disposto anche varie pene accessorie e una provvisionale del risarcimento ai familiari della vittima da 55mila euro complessivi. un, a processo al tribunale di, coinvolto in un caso didisu una ventunenne, nel maggio del 2021.