Anteprima24.it - VIDEO/ Giornata dell’autismo, Gevovese: “Il silenzio del Comune”

Tempo di lettura: 2 minutiIl colore blu simbolosvetta sulle mure del Centro per l’autismo di Avellino, purtroppo ancora chiuso dopo quasi un ventennio di attese.E così il consigliere comunale Rino Genovese in occasione della celebrazione dellamondiale dedicata alla sensibilizzazione sul disturbo dello spetto, si reca davanti ai cancelli chiusi della struttura di Valle per l’ennesima denuncia.“Ildeldi Avellino”, l’incipit delladenuncia attraverso la quale osserva come l’amministrazione comunale abbia fatto ( almeno fino ad ora) passare inosservata laforse proprio in luogo delle promesse fino ad oggi ancora non mantenute. (guarda in alto ilcompleto) Aldi Aiello del Sabato, invece, la Farmacia ViviFarma e il Cif di Aiello del Sabato distribuiranno in maniera simbolica un gadget per i bambini/e affetti dallo spettro autistico all’interno della stessa sede.