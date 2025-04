Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il bomber spara alto: richiesta monstre per la firma nella prossima estate! Cifre e dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille in scadenza di contratto a giugno ed accostato anche al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centravanti canadese in quanto free agent chiederebbe un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione che potrebbero quasi sfiorare i 30 se si aggiungono i bonus alla firma e le commissioni agli agenti. Cifre che, se spalmate su 4 o 5 anni di contratto, supereranno i 70 milioni di euro.