Egitto e Piano Mattei sono strategici. Lo dice la Commissione europea

Arriva dall’Ue un riconoscimento al. Il Parlamento europeo ha approvato con una larga maggioranza un emendamento sull’assistenza macro-finanziaria all’, mettendo in evidenza non solo il ruolo cruciale del Paese nordafricano nella stabilità del Mediterraneo e nella gestione dei flussi migratori, ma anche l’inserimento di un esplicito riferimento altra gli elementi chiave della relazione. Ovvero l’Ue certifica che il progetto ideato dal governo italiano serve a rafforzare la cooperazione con i Paesi del bacino mediterraneo come l’, che tra l’altro è un oggettivo partner strategico per l’Italia. Il voto, inoltre, ha unito tutto il centro-destra europeo e anche i liberali di Renew.La risoluzioneCon 452 voti a favore la plenaria di Strasburgo ha dato l’ok alda 4 mld di euro di prestiti: 182 i contrari e 40 gli astenuti.