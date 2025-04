Juventusnews24.com - Paratici Milan, c’è la svolta: l’ex Juve ha raggiunto l’accordo con il club rossonero! Sarà il nuovo direttore sportivo. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, accordoildelGianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha fornito un importante aggiornamento sule Fabio. Le parole sul– «Ilhaun accordo verbale con Fabiocomedel. I rossoneri hanno avuto esito positivo dal colloquio avuto condirigente dintus e Tottenham avvenuto a Londra nella giornata di martedì 1 aprile. Ora mancano da definire solo gli accordi legali per la stesura dei contratti, per la definizione di eventuali clausole e per le collegate pratiche burocratiche. Ma la strada è tracciata: non resta altro che attendere l’annuncio ufficiale, per il quale potrebbe volerci ancora diverso tempo».