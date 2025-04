Notizie.com - Allarme Italia: spionaggio, sabotaggi e cyberattacchi, la guerra invisibile è già qui

“È in corso unaibrida. Pericolosa quanto sotterranea, costante e asfissiante quanto quotidiana”., laè già qui (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare così è il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il riferimento è all’inchiesta in corso per presuntocon finalità terroristica sulla quale è al lavoro la Procura della Repubblica di Milano.I pm sono impegnati negli accertamenti a seguito della segnalazione di diversi passaggi di un drone di fabbricazione russa sull’area del Joint research centre (Jrc) di Ispra e della Commissione europea. Un’indagine per nulla semplice: c’è da rintracciare un drone “fantasma” i cui sorvoli sono stati registrati solo attraverso un sistema di frequenze. La realtà, più in generale, è che le divisioni Antiterrorismo delle Procure di tuttasono in stato di massima allerta.