La Scherma Prato brilla ai campionati nazionali di Piacenza

, 2 aprile 2025 - Asi sono svolti nei giorni scorsi iitaliani a squadre di Serie C. Un appuntamento di respiro nazionale, che ha visto sfidarsi schermidori da tutta Italia. E la Societàha colto una medaglia di bronzo nella sciabola maschile. Merito della formazione composta da Gabriele Chiti, Lapo Giardi, Riccardo Villano ed Alessandro Menotti, capace di issarsi sino al gradino più basso del podio. Più o meno in contemporanea, a Livorno è andata in archivio la seconda prova interregionale Toscana - Liguria per le categorie U14. Nella categoria “sciabola femminile giovanissimi”, Clara Banchelli si è aggiudicata la medaglia d'argento, mentre i compagni di squadra Bernardo Ciabatti e Francesco Bertini hanno conquistato un bronzo a testa. Su queste basi, l'obiettivo della compagine di Faustino Colombo resta quello di continuare a crescere e ad incrementare il medagliere.