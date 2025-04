Baritoday.it - Fal amplia la rete di vendita: biglietti e abbonamenti anche nei tabaccai e su app Tabnet

Novità per i viaggiatori delle Ferrovie Appulo Lucane: da oggi, 2 aprile, ie gliFal, sia per i servizi ferroviari, sia per i servizi automobilistici, sono inin tutte le tabaccherie di Puglia e Basilicata che fanno parte del circuito PuntoLis e sull'app.