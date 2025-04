Sport.periodicodaily.com - Torino vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri sperano in un altro piccolo passo in avanti verso la salvezza contro i granata che non hanno più nulla da chiedere ad una stagione anonima.vssi giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI granata sono reduci dal buon pareggio esterno contro la Lazio che rappresenta il quinto risultato consecutivo utile, e quinto punto delle ultime dieci giornate nelle quali la sconfitta è arrivata soltanto una volta. La squadra di Vanoli è attualmente undicesima con 39 punti, e dunque pressocchè salva.Gli scaligeri sono reduci da due pareggi consecutivi contro Udinese e Parma, grazie ai quali hanno toccato 30 punti con un margine di sette punti di vantaggio sulla terz’ultima.