Lettera43.it - Alice Walton, chi è la donna più ricca del mondo

Leggi su Lettera43.it

Cambio al vertice nella classifica di Forbes delle donne più ricche del. Dopo cinque anni di dominio, l’erede di L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers ha ceduto il passo a, unica figlia del fondatore di Walmart Sam, deceduto nel 1992. Con un patrimonio stimato di 101 miliardi di dollari, è 15esima in generale fra i miliardari, qualche posizione alle spalle dei fratelli Rob e Jim, che ne vantano rispettivamente 110 e 109 miliardi. È inoltre soltanto la secondae la 15esima in assoluto a far parte dell’esclusivo club dei “centimiliardari”, ossia coloro che hanno totalizzato un patrimonio a 12 cifre. Prima di lei c’era riuscita solo l’erede di L’Oréal nel giugno 2024. Fondamentale per la sua ascesa in classifica l’aumento del 40 per cento della sua quota stimata nell’11 per cento del colosso americano di vendita al dettaglio.