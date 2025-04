Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: attacco del Team Visma a 70 km dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Questi i nomi che compongono la testa della corsa: Tiesj Benoot, WOut Van Aert, Matteo Jorgenson (Lease a bike), Mikkel Bjerg (UAEEmirates), Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Rasmus Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale) e Fabio Van Den Bossche (Alpecin Deceuninck)15.12 Il gruppo è a 20? di distacco.15.10 Benoot e Van Aert si stanno dando dei cambi regolari. Gli altri corridori della fuga non stanno collaborando visto anche lo strapotere dellaLease a bike15.09 Il gruppo ha 20 secondi di ritardo dalla testa della corsa. LaLease a bike ha attaccato di squadra a 73 km.15.08 Il terzetto dellaLease a bike rientra sui corridori in testa alla corsa da cui si è staccato Tarling.