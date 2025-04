Ilgiorno.it - Curare il Po e i fiumi di Lombardia: la Regione lancia una nuova figura professionale

Milano, 2 aprile 2025 – Vuoi trovare un lavoro all’aria aperta e al contempoil Po, il fiume più lungo d’Italia? Da oggi nasce ufficialmente il corsoper ladi operatore di dragaggio, riconosciuta nel quadro delle professioni di(QRSP). Il corso andrà a colmare le necessità deilombardi per il prossimo futuro. La novità è stata presentata questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della. Il messaggioto durante l’appuntamento è quello dell’unione dell’intera filiera per dare risposte alle necessità economiche e ambientali del sistema deilombardi. Nel rapporto di Unioncamere del 2023, infatti, le imprese denunciano la mancanza di candidati qualificati come conduttori di impianti fissi mobili. In alcuni settori specifici come quello delle acque interne queste figure sono particolarmente importanti sia dal punto di vista economico-produttivo, che da quello ambientale.