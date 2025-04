Notizieaudaci.it - Ilaria Sula trovata morta in una valigia in un dirupo, l’ex confessa: inviava messaggi col suo cellulare

era scomparsa il 25 marzo a Roma, rinell’area boschiva di PoliÉ stata, la 22enne ternana scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato in un’area boschiva in fondo a unnei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Fermato con l’accusa di omicidio il fidanzato, il filippino Mark Antony Samson, dal quale si era separata da poco. Il giovane hato il delitto. Ad incastrarlo i tabulati e le celle del telefono della ragazza. La giovane presentava ferite di arma da taglio. Mark Antony Samson ha indicato il posto dove aveva nascosto il corpoIl 23enne aveva continuato ad utilizzare ildella ex dopo averla uccisa mandandoalle amiche e condividendo post sui social.