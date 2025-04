Gqitalia.it - Vacheron Constantin lancia l'orologio più complicato di sempre - e ovviamente è un vero schianto

È il periodo dell'anno in cui i nostri orologiai preferiti svelano qualcosa di straordinario, o desiderano essere più cool alla più grande fiera di orologi del mondo., in un solo segnatempo, ha servito colazione, pranzo e un menu degustazione di sette portate per cena (con vini di accompagnamento).Se ti piacciono le complicazioni, il nuovo Solaria Ultra Grand Complication è la summa suprema, qualcosa di veramente speciale. Grazie alle sue 41 complicazioni, questo modello da polso è il più complesso mai realizzato. Presenta praticamente tutte le complicazioni esistenti, comprese cinque funzioni astronomiche mai messe insieme prima in orologeria.al Watches&Wonders 2025@Laureat BakolliQuesto segnatempo unico fa parte del laboratorio Les Cabinotiers di, dedicato esclusivamente a pezzi unici e progetti su misura.