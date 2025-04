Dailymilan.it - Milan Inter, stasera l’atto primo della semifinale di Coppa Italia

Leggi su Dailymilan.it

Il Derby dio torna a infiammare il calciono con unadiche potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre. Da una parte, ilcerca di riscattare una stagione deludente, dall’altra, l’sogna un traguardo ambizioso, con la possibilità di restare in corsa su più fronti. I precedenti stagionali parlano chiaro: due vittorie per ile un pareggio, risultati che dimostrano quanto questa sfida sia imprevedibile. Il teatro di questo nuovo capitolo sarà San Siro, pronto a regalare un’altra notte di emozioni ai tifosi. La recente sconfitta contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta le difficoltà dei rossoneri, protagonisti di una stagione segnata da alti e bassi. Ora, però, il derby rappresenta più di una semplice partita: è una chance concreta per conquistare lae aggiungere un trofeo in bacheca.