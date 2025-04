Lettera43.it - Gaza, raid israeliano a Jabalia: almeno 40 morti

L’esercitoha annunciato tramite il suo canale Telegram ufficiale di aver colpito obiettivi di Hamas a, nella Striscia di. Secondo quanto riferito: «I terroristi si nascondevano all’interno di un centro di comando e controllo che veniva utilizzato per coordinare le attività terroristiche e fungeva da punto di incontro centrale per l’organizzazione terroristica. Inoltre, il complesso era utilizzato dal Battaglionedi Hamas per pianificare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf». Fonti hanno tuttavia riportato che l’attacco ha causato la morte di 19 persone, tra cui nove bambini, e che «i residenti hanno fatto fatica a identificare le vittime» a causa dell’incendio scatenato dagli attacchi, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Wafa.