Bus contro auto 13 morti e 50 feriti

(Di martedì 20 agosto 2024) Questa mattina, 20 agosto 2024, un grave incidente stradale in Kenya ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 55. L’incidente è avvenuto sulla strada statale che collega le città di Nakuru e Kakamega, nel nord del Paese. Unbus di linea, partito dalla città costiera di Mombasa, è stato coinvolto in uno sfrontale con un’mobile e successivamente è finito fuori strada, precipitando in un fossato.Leggi anche: Si schianta sul guard rail, decapitato nell’impatto. E c’è un particolare sull’Secondo le testimonianze raccolte dai sopravvissuti, sembra che l’bus abbia avuto problemi ai freni, il che potrebbe aver contribuito alla perdita dillo del mezzo e al conseguente incidente. L’impatto è stato devastante e ha causato un alto numero di vittime e