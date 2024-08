Estate | la bella stagione in epoca classica tra sacro e profano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’è, senza dubbio, lapiù attesa da (quasi) tutti. Il clima mite, le giornate più lunghe, la sensazione di essere sospesi nel tempo e lontani, almeno per un po’, dalla quotidianità. Oggi siamo abituati a celebrare questi mesi attraverso feste, usi e costumi, e anche in passato, accadeva lo stesso. In, la Grecia e Roma erano ricche di leggende e usanze ad essa accostate e profondamente radicate nella società e nella cultura di allora. Dal solstizio alle prime settimane di settembre, un susseguirsi di festività antiche e sentite dalla popolazione offrivano una spiegazione divina a fenomeni atmosferici o naturali, e altre ricorrenze erano un’occasione di comunione e unione tra cittadini di ogni estrazione ed età.