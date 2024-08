AEW | Dustin Rhodes e Guevara sono i nuovi campioni di coppia ROH

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo aver vinto i titoli diSix Man della ROH assieme ai Von Erichs in quel di Battle of the Belts XI lo scorso luglio, c’è un nuovo traguardo raggiunto da. L’ex Goldust della WWE ha fattocon Sammyla scorsa notte durante un nuovo episodio di Collision e i dueriusciti a superare il team composto da Matt Taven e Mike Bennett, divenendo così iROH World Tag Team Champions.è di fatto detentore di entrambe le cinture didel roster ROH in AEW.and Sammyhave won the ROH Tag Team Titles. #AEWCollision pic.twitter.com/eCyt3XxM9z— ?????? (@WrestlingCovers) August 18, 2024