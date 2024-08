La Promessa anticipazioni spagnole | Cruz alleata con Lorenzo per uccidere Curro

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 17 agosto 2024) LeLache giungono dalla Spagna rivelano che assisteremo a un’alleanza pericolosa tra, che potrebbe rivelarsi fatale per il giovane. Nei prossimi episodi della soap vivremo momenti di tensione quando la marchesa deciderà di allearsi con il cognato, e i due metteranno a punto un piano volto a eliminare il ragazzo. Spoiler spagnoli La: il piano disaranno determinati a sbarazzarsi dinelle prossime puntate Lae – dopo il rifiuto del giovane di trasferirsi a Londra per studiare – metteranno a punto un piano che possa finalmente liberarli di lui. La marchesa penserà che una battuta di caccia sia il luogo ideale per organizzare l’omicidio senza destare sospetti, e organizzerà l’evento, mentre il cognato avrà il compito di assoldare un killer.