Furti in bar a Correggio e al circolo del lago a San Polo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Reggio Emilia, 16 agosto 2024 –in locali pubblici e circoli anche a Ferragosto. Aieri mattina i carabinieri della locale caserma sono intervenuti in via Di Vittorio per la segnalazione di una intrusione in una pizzeria. I ladri, la notte precedente, avevano forzato la porta d’ingresso per poi puntare al denaro contenuto nel registratore di cassa. Si tratta dell’ennesimo furto che viene commesso in locali pubblici a, quasi sempre con la stessa dinamica, tanto da fare ipotizzare la stessa banda dietro i vari episodi. E ieri pomeriggio altro furto, stavolta a Sand’Enza, alLontra a Ciano, in località Taverna Carbonizzo, dove i ladri hanno forzato una porta per poi rubare alimenti e bevande varie, per un danno di alcune centinaia di euro. Restano pure i danni alla porta lasciati dall'azione di scasso operata dai ladri.