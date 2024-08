Spiagge contese le concessioni sono valide fino a dicembre Chi occupa rischia sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Viareggio, 14 agosto 2024 - “Quasi tutte ledemaniali marittimescadute il 312023. Letornate a essere quello che devono essere: libere e gratuite”. E’ quanto sostiene il coordinamento nazionale “Mare libero”, noto per le sue “prese della battigia” che si stanno diffondendo da nord a sud dell'Italia, coinvolgendo anche letoscane, come accaduto il 25 maggio scorso al Twiga. Anche un paio di giorni fa, a marina di Carrara, due turisti hanno piantato l'ombrellone portato da casa in mezzo alla spiaggia di un lido, dove il posto in riva al mare, invece, si paga. Posfarlo? «La risposta è no», afferma la comandante della capitaneria di porto di Viareggio, Silvia Brini.