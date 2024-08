La ricetta della pappa al pomodoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ingredienti (per 4 persone): 500 g di pomodori maturi, rossi e succosi 200 g di pane toscano, meglio se raffermo 1 cipolla, l’inizio di ogni buona1 spicchio d’aglio, per dare aroma basilico fresco, il tocco che non può mancare brodo vegetale q.b., preparato con cura olio d’oliva q.b., sempre presente sale e pepe q.b., aggiustati al punto giusto Preparazione: In una pentola, soffriggi la cipolla tritata e l’aglio intero (che poi toglierai). Aggiungi i pomodori pelati e spezzettati, lasciando cuocere per una ventina di minuti. Aggiungi il pane toscano a pezzetti e copri con il brodo vegetale. Lascia cuocere finché il pane non si sarà completamente ammorbidito. Unisci abbondante basilico fresco, mescola bene e lascia cuocere ancora per qualche minuto. Aggiusta di sale e pepe, e servi caldo con un filo d’olio d’oliva a crudo.