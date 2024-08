Piccolo grande amore di chi sono i vestiti bianco e nero di Barbara Snellenburg e dove li avete già visti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 agosto 2024) Il film, del 1993, cone Raoul Bova, è ricordato anche per i bellissimiindossati dalla protagonista, quello, con spacchi vertiginosi e quello, che lascia scoperto parte del sedere, e che allora fece molto scalpore.ha spiegato su Instagram che quegli abiti non erano griffati, ma furono realizzati su misura da un costumista, che a sua volta si era ispirato alle creazioni di stilisti famosi. Per l’abitoinfatti, l’ispirazione principale fu un abito molto simile di Versace, mentre quelloera ispirato ad un modello di Guy Laroche indossato da Mireille Darc in un film del ’72. In una delle sue stories su Instagram,ha risposto ad alcune domande sul film di Carlo Vanzina. “Tutti gli abiti del filmstati fatti su misura da una sarta, che prese spunto da vari design.