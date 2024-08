Ieri in Campania | Emergenza incendi in Campania decine di roghi tra Sannio e Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedi 12 agosto 2024. Avellino – “C’è una regiaaria” all’origine deiche da venerdì scorso hanno distrutto 700 ettari di bosco nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. Non ha dubbi Marcello Zecchino, il sindaco del piccolo comune montano al confine con la provincia di Foggia, che tra le lacrime si scaglia contro i piromani. “Isono stati appiccati in zone impervie, quasi impenetrabili ed è chiara la mano dell’uomo: siano maledetti”. (LEGGI QUI) Benevento – Grave la situazione degliboschivi e di sterpaglie su tutto il territorio provinciale. Le squadre anto e i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta da ore per arginare i numerosi fronti di fuoco che minacciano in alcuni casi anche i centri abitati.