Tiro a segno l’Italia torna sul podio alle Olimpiadi | il bottino avrebbe potuto essere ancor più ricco…

(Di lunedì 12 agosto 2024)delta suldi Parigi 2024 dopo aver mancato l’appuntamento con la medaglia a Tokyo 2020: nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile sono arrivati in un colpo solo l’argento per Federico Nilo Maldini ed il bronzo per Paolo Monna. Ildella spedizioneperòpiù ricco: ha avuto un gusto amaro, infatti, il quinto posto ottenuto da Danilo Dennis Sollazzo nella finale della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile. Leggermente diverso il discorso per quanto concerne la finale della pistola automatica da 25 metri maschile, che è stata chiusa al sesto posto da Massimo Spinella: l’azzurro, che si è ormai consolidato nell’élite mondiale della specialità, ha pagato lo scotto dell’emozione dell’ultimo atto olimpico.