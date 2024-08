Il 12 agosto è la Giornata della gioventù | l’identikit della GenZ e le sue tendenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 122024 – Oggi, come ogni 12, si celebra laInternazionale, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulle questioni giovanili. Ma chi sono i giovaniGen Z e che cercano lavoro? L'identikit arriva grazie ai dati dell’analisi di Jobtech, prima aia per il lavoro completamente digitale, da cui emergono dati interessanti che permettono di tracciare in maniera chiara il profilo delle persone che cercano lavoro appartenenti alla Gen Z: il 66,7% possiede il diploma di maturità, sono interessati per lo più ai settori horeca e retail e, sebbene siano propensi a lavorare nel weekend, privilegiano uno stile di vita che rispetti il loro tempo libero. Secondo i dati dell’analisi di Jobtech il 20,7% delle persone che cercano lavoro appartengono alla Gen Z, ovvero coloro nati a partire dal 1996.