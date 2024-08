Osimhen ‘blocca’ il mercato del Napoli | nuovo stop per il colpo in entrata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Il calciodel club azzurro è legato al futuro dell’attaccante nigeriano Victor. Ancora dubbi e problemi sul. Dopo aver sistemato ilnel reparto difensivo illavora per gli ultimi colpi e per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Manca qualcosa a centrocampo, ma soprattutto manca il centravanti: tutto è legato indissolubilmente al futuro dell’attaccante nigeriano Victor. Ile Conte attendono con impazienza di risolvere questa situazione, il calciatore è sulma al momento nessun club sembra intenzionato a investire almeno i 100 milioni (minimi) richiesti dalper farlo partire. Questo blocca di fatto anche iline nelle ultime ore sono arrivato notizie preoccupanti per ilazzurro.