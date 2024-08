Operato il sindaco Zattini tumore rimosso | ora qualche giorno di degenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Forlì, 10 agosto 2024 – IlGian Lucaè stato sottoposto ieri mattina all’atteso delicato intervento chirurgico presso l’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ per la rimozione di unscoperto la settimana scorsa. L’operazione, che ha riguardato un rene ed è stata realizzata da un team di specialisti, di cui l’Ausl Romagna non ha reso noto i nomi, è andata a buon fine.ora dovrà affrontare un periodo didi tre o quattro giorni, durante il quale verrà attentamente monitorato e sottoposto a ulteriori esami clinici per valutare il suo stato di salute per poi poter essere dimesso. La notizia della malattia era stata resa pubblica giovedì scorso durante una conferenza stampa, organizzata per l’inaugurazione di due nuove risonanze magnetiche nel nosocomio forlivese.