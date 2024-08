Le campagne innocentiste su Yara ed Erba e i mostrologi che riabilitano Pacciani | su Fq MillenniuM l’ossessione della cronaca nera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Processi riaperti dopo anni, serie tv che mettono in discussione sentenze definitive, mentre i “” ancora si accapigliano su. Laappassiona e divide, anche se in Italia gli omicidi sono al minimo storico: 330 nel 2023. Nel 1953 furono 1.804. Il numero in edicola da sabato 10 agosto di Fq, il mensile diretto da Peter Gomez, raccontaper il delitto. Si parte con l’inchiesta di Roberto Casalini che, a partire dal suo recente libro “Sangue italiano“, analizza la nostra storia criminale dall’Unità d’Italia a oggi attraverso casi celebri o dimenticati, senza fare sconti ai massacri commessi da uomini in divisa.