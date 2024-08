Il sistema penitenziario italiano è una polveriera pronta a esplodere Come se ne esce?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nelle carceri c’è una grande tensione e da nord a sud le persone detenute protestano. Ilè unane usciamo? Proviamo a capire quel che sta accadendo. Certo la soluzione non può essere quella di alzare il livello dello scontro, parlare di rivolte e non di proteste, affermare che lo scopo sarebbe quello di un’evasione di massa, non ascoltare quello che i detenuti stanno chiedendo e non aprire un dialogo con loro. In carcere ci sono tante, troppe persone. E non perché i posti disponibili siano pochi, ma perché la gente che ci mettiamo dentro è troppa. Hai voglia a costruire nuove galere (impresa peraltro finanziariamente ardita e che si è storicamente dimostrata inarrivabile): se continuiamo a usare il carcereunica soluzione ai problemi della società, continueremo a riempirle in un istante e non ci basteranno mai.