Atletica Catalin Tecuceanu fuori dalla finale alle Olimpiadi | Sedjati e Wanyonyi scaldano gli 800

(Di venerdì 9 agosto 2024)inseguiva una difficile qualificazione alladegli 800 metridi Parigi 2024. L’azzurro ha corso in maniera accorta fino all’imbocco del rettilineo conclusivo, poi ha messo il turbo come è solito fare, trovando un bel varco all’interno per superare avversari di rango come il britannico Ben Pattison, lo statunitense Brandon Miller, l’irlandese Mark English, lo svedese Andreas Kramer. Il bronzo degli ultimi Europei ha spinto fin sul traguardo, chiudendo al terzo posto con il tempo di 1:45.38, ad appena cinque centesimi dal botswano Tshepiso Masalela (1:45.33, una decina di minuti prima aveva corso la staffetta 4×400) nella batteria vinta dall’algerino Djamel(1:45.08 per il primatista mondiale stagionale).