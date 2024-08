Politica | Vis Factor-Adnkronos Meloni leader più amata sui social Conte batte Schlein**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. () - E' Giorgialadi partito piùdagli italiani suinetwork. La guida di Fdi, presidente del Consiglio in carica, registra una percentuale di gradimento del 57,55%, che la spinge in testa alla classifica di gradimento. Dietro di lei si piazzano Antonio Tajani, segretario degli azzurri, con il 55,90% dei 'like', e Giuseppe, che, nonostante il momento difficile del M5S, registra il 55,33% di sentiment positivo e supera Elly Schlein, al quarto posto con una percentuale di gradimento del 54,75%. Dietro la segretaria dem, ildella Lega Matteo Salvini, al 51,20%.