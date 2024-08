L’Italia di Velasco a una passo dalla leggenda | travolge la Turchia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) La magia dell’Italvolley femminile continua. Dopo avere conquistato una storica semifinale, in questa olimpiade francese, le ragazze di Julioasfaltano anche la(25-22 25-19 25-22) e domenica alle 13 andranno a caccia di quell’oro olimpico mai raggiunto nemmeno dagli uomini contro gli Stati Uniti allenati da Karch Kiraly. Le atlete italiane avevano già incontrato e battuto ladurante la fase a gironi tre a zero. Primo set più equilibrato, ci vuole una Egonu ad altissimi livelli per portare il set a casa (22-25). Nel secondo setfa meglio, impone il suo ritmo trascinata da un’ottima Antropova che chiude il set con ace e fissa il punteggio 10-25. Ladi Santarelli, marito del nostro libero De Gennaro, non ci sta. Vargas si scatena e procura due strappi da tre punti ciascuno (6-3 e 12-9) che ci costringe a rincorrere di nuovo.