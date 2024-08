10eLotto colpo da 100mila euro | ne bastano 4 con questa modalità

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024), ilè da: nesolamente 4 per portare a casa il malloppo con. Ecco cos’è successo Lotto esugli scudi. Anche se in questo caso specifico parliamo del secondo. Il gioco, che è collegato al principale, che permette anche di vincere in un altro modo. Che poi, arrivati a questo punto, lo possiamo tranquillamente dire che è quello preferito dagli italiani.da(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché il, come sappiamo, offre la possibilità di giocare anche nellaFrequente, vale a dire quella di un’estrazione ogni cinque minuti che si può sfruttare in tutte le tabaccherie accreditate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E non è sicuramente la prima volta che ci raccontiamo di vincite clamorose appunto piazzate dai giocatori in questo modo.